11 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека на северо-востоке Москвы

В Москве возбуждено уголовное дело по факту похищения человека на северо-востоке города и незаконного оборота оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, вечером 10 января вблизи кафе на проспекте Мира неизвестные, произведя выстрелы из огнестрельного оружия, поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия.

В рамках расследована была установлена личность потерпевшего, и был проведён обыск по месту его жительства, в результате чего были изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны и иные предметы и документы.

Уголовное дело возбуждено по п.п "а,г" ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения похищенного мужчины и лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Расследование дела продолжается.

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Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека на северо-востоке Москвы

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Теги: СКР, Москва, похищение, стрельба, незаконный оборот оружия



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