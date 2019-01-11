Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека на северо-востоке Москвы

В Москве возбуждено уголовное дело по факту похищения человека на северо-востоке города и незаконного оборота оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, вечером 10 января вблизи кафе на проспекте Мира неизвестные, произведя выстрелы из огнестрельного оружия, поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия.

В рамках расследована была установлена личность потерпевшего, и был проведён обыск по месту его жительства, в результате чего были изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны и иные предметы и документы.

Уголовное дело возбуждено по п.п "а,г" ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ.



В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения похищенного мужчины и лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Расследование дела продолжается.