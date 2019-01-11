11 Января 2019
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Власти Москвы определили план работ по восстановлению дамбы над Тушинским тоннелем

Власти Москвы определили план мероприятий по восстановлению земляной дамбы над Тушинским тоннелем, который накануне затопило из-за провала грунта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

Так, в ближайшее время планируется убрать лед со склонов дамбы, примыкающих к аварийному участку, для проведения тщательных изыскательских работ. "На время уборки снежного и ледового покрова обследование территории будет проводиться геодезическими методами. Полученная изыскателями информация будет обрабатываться для оперативной разработки проекта восстановления поврежденного участка дамбы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в планах учреждения разработать глобальный проект берегоукрепления всей дамбы "Канала" (общее расстояние около 1 км).

"Провести все работы, в том числе строительно-монтажные, планируется до 1 апреля 2019 года", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 10 января в столице затопило тоннель в районе канала имени Москвы из-за провала грунта в дамбе площадью 75 кв.м. В связи с этим частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе, для автотранспорта были организованы другие варианты движения. Пользователи соцсетей, отреагировав на аварию, "окрестили" инцидент "первым обещанным прорывом", а эксперты указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве. Движение по Волоколамскому шоссе было восстановлено к вечеру того же дня.

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Власти Москвы определили план работ по восстановлению дамбы над Тушинским тоннелем

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Теги: провал грунта в тоннеле в Москве, дамба, канал имени Москвы



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