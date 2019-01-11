11 Января 2019
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Глава Минстроя РФ уверен, что в Зауралье при реализации нацпроектов не будет "эксцесса исполнителя"

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев напомнил об уголовной ответственность за нецелевое использование бюджетных средств при реализации национальных проектов. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Курган, передает корреспондент Накануне.RU

"Механизмы предельно понятны - по каждому направлению у нас будет подписано соглашение с субъектом Российской Федерации, и в этом соглашении субъект Российской Федерации возьмет на себя конкретные обязательства с конкретными показателями. То, что касается денег и механизмов как именно эти деньги перечисляются на территорию, эти механизмы тоже понятны и всем известны: они четко прописаны в Бюджетном кодексе. Основной механизм, который будет использован - это субсидии, которые будут передаваться на четкие и понятные цели в каждый субъект Российской Федерации. В случае неисполнения, мы прекрасно с вами знаем, что за это грозит очень серьезная ответственность, начиная от административной и заканчивая уголовной. В Уголовном кодексе сегодня присутствует такая статья, которая называется "нецелевое использование бюджетных средств". Эти механизмы давно отработаны, и мы будем работать в рамках тех механизмов, которые на сегодняшний день есть и которые доказали свою эффективность", - заявил Якушев, отвечая на вопрос корреспондент Накануне.RU.

Владимир Якушев,(2019)|Фото: Накануне.RU

При этом министр считает, что в Российской Федерации большинство команд в субъектах добросовестные исполнители. "И я уверен в том, что в рамках исполнения тех задач, которые поставило перед нами государство, большинство как раз и будет работать", - подчеркнул он.

В ходе пресс-конференции Якушев рассказал о старте национального проекта "Жилье и городская среда". Он подчеркнул, что реализация данного проекта отразится на жизни каждого жителя в лучшую сторону, добавив, что рассчитывает на региональные команды в реализации проекта.

"Очень рассчитываю на то, что нам вместе удастся эту работу поставить на нужный и профессиональный уровень как единая команда и добиваться нужных для наших граждан результатов, которые они должны почувствовать не на бумаге, а в своей текущей жизни и понимать, что она меняется к лучшему", - отметил он.

По его мнению, реализовывать нацпроект будет сложно, поэтому важно понимать, что это будут за объекты, как министерство будет сотрудничать с региональными командами.

Он рассказал, что в ходе визита в Курган сотрудники министерства и представители региональной власти обсуждали реализацию проекта и его проблематику.

"Главная наша задача ответить на все вопросы, которые есть сегодня у региональных команд, потому что именно они будут реализовывать эти мероприятия, донести все то, на что необходимо в первоочередном порядке обратить внимание. Услышали много рекомендаций, получили очень много той пищи для размышлений, которая привезем с собой в министерство. Мы прекрасно понимаем, что реализация таких проектов требует еще нормативных документов, и конечно предложения, которые звучат, мы еще будем думать над тем, как они должны отразиться в том или ином законе", - сообщил он.

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Глава Минстроя РФ уверен, что в Зауралье при реализации нацпроектов не будет "эксцесса исполнителя"

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Теги: Владимир Якушев, Курган, национальный проект, жилье, городская среда,



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