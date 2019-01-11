СКР возбудил дело после обстрела автомобиля предприятия "Вода Донбасса"
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела автомобиля предприятия "Вода Донбасса" в ДНР, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Инцидент произошел 10 января - украинские силовики произвели прицельный обстрел гражданского автомобиля марки ЗИЛ, на котором осуществлялась перевозка сотрудников рабочей смены предприятия "Вода Донбасса".В результате пострадали три человека.
Дело расследуется по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны", следователи устанавливают должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к совершению обстрела.