11 Января 2019
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Происшествия В России Украина ДНР и ЛНР

СКР возбудил дело после обстрела автомобиля предприятия "Вода Донбасса"

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела автомобиля предприятия "Вода Донбасса" в ДНР, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инцидент произошел 10 января - украинские силовики произвели прицельный обстрел гражданского автомобиля марки ЗИЛ, на котором осуществлялась перевозка сотрудников рабочей смены предприятия "Вода Донбасса".В результате пострадали три человека.

Дело расследуется по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны", следователи устанавливают должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных  к совершению обстрела.

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СКР возбудил дело после обстрела автомобиля предприятия "Вода Донбасса"

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Теги: СКР, Донбасс, дела, обстрел, ВСУ



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