СКР возбудил дело после обстрела автомобиля предприятия "Вода Донбасса"

Дело расследуется по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны", следователи устанавливают должностных лиц из числа украинских военнослужащих, причастных к совершению обстрела.

Инцидент произошел 10 января - украинские силовики произвели прицельный обстрел гражданского автомобиля марки ЗИЛ, на котором осуществлялась перевозка сотрудников рабочей смены предприятия "Вода Донбасса".В результате пострадали три человека.

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела автомобиля предприятия " Вода Донбасса " в ДНР, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.





