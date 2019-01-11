11 Января 2019
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Экономика В России

Инфляция в России в начале 2019 года составила 0,5%

Инфляция в России в период с 1 по 9 января 2019 года составила 0,5%, согласно данным Росстата.
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В частности, из продовольственных товаров на 1,7% подорожали куриные яйца, на 1% — пшено, и на 0,6% — гречневая крупа. В то же время на 0,1% снизились цены на свинину.

В свою очередь, плодоовощная продукция подорожала в среднем на 3,1%, в том числе огурцы — на 8,4%, помидоры — на 6,1%, капуста белокочанная — на 4,6%.

Прирост цен на бензин в указанный период составил 0,3%, на дизельное топливо — на 0,7%.

Также на 3,7% подорожал проезд в троллейбусе, тогда как в метро, городском автобусе и трамвае — на 2,2 — 3,2%.

Наконец, тарифы на жилищно-коммунальные услуги отметились ростом в 0,7 — 1,6%.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инфляция по итогам прошедшего года составила 4,3%, превысив на 1,8% показатель 2017 года.

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Инфляция в России в начале 2019 года составила 0,5%

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Теги: Росстат, инфляция, рост цен



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