11 Января 2019
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Большинство россиян предпочли в новогодние праздники отдых внутри страны

Большинство российских граждан для путешествия на новогодние праздники выбирали Россию, на внутреннем рынке лидерами направлений стали Крым и Краснодарский край, а также Москва и Подмосковье. Такие данные озвучила в ходе пресс-конференции в Москве председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, передает корреспондент Накануне.RU.
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Так, в Москве в новогодние каникулы отдохнули на 12% больше туристов, чем в прошлом году (отдых в столице предпочли 5,6 млн человек).

В Санкт-Петербурге рост притока отдыхающих составил 23%, в Сочи - 8%.

Рекордные показатели в этом году продемонстрировал Крым, показавший рост 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"С 28 декабря по 3 января в республике отдохнуло почти 70 тыс. туристов. По сравнению с прошлым периодом - было 48 тыс. человек", - уточнила Сутормина.

В среднем в Крыму отдых на двоих на 7 ночей с питанием "завтрак" составил 35 тыс. рублей.

"Из зарубежных направлений наши граждане посещали Францию, Италию, Германию, Чехию, Тайланд, Армению, Грузию, Египет, Израиль, Турцию", - сказал она.

Ереван стал одним из городов-лидеров с точки зрения интереса россиян. В эти праздничные даты интерес к поездкам в этом направлении вырос на 68%, а стоимость билетов снизилась на 5%, отметили в ОП РФ. Укрепила позиции и Грузия - доля путешественников в эту страну выросла на 42%, наибольшее количество посещений было в Тбилиси.

При этом снижение спроса со стороны российских граждан было зафиксировано на поездки в Тайланд (снижение 31%), в Италию (на 38%) и Турцию (на 5%). Согласно приведенным данным, средняя цена недельной путевки в Турцию на двоих в питанием "все включено" составила более 95 тыс. руб.

В период праздничных каникул в Общественной палате РФ работала горячая линия, куда путешественники могли обратиться за помощью.

За это время поступило более 300 обращений, из которых 45% касались жалоб на некачественный сервис в местах пребывания, около 25% - на задержку рейсов в аэропортах и 18% - на деятельность туроператоров.

Кроме того, общественники проанализировали, как работал общественный транспорт в период праздничных каникул. Как рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, было большое количество жалоб на работу авиакомпаний.

В этой связи планируется расширить работу горячей линии для путешественников и сделать ее круглогодичной. Отмечается, что на начальном этапе она заработает в рамках московского узла, а затем будет распространена в другие аэропорты. "Мы планируем сделать большое количество рекламы в аэропортах, чтобы пассажиры знали некий единый номер, куда они могли бы обратиться. Ничего подобного на данный момент нет. Есть горячие линии отдельных авиакомпаний, которые в большинстве своем все-таки защищают не интересы пассажиров. А защитой пассажиров комплексно не занимается ни один орган", - прокомментировал Зотов.

Кроме того, специалисты отрасли намерены в декабре 2019 года презентовать обобщенный рейтинг российских авиакомпаний, основанный на экспертных оценках и жалобах пассажиров.

Московский транспорт в новогодние праздники отработал ударными темпами, продолжил глава Общероссийского объединения пассажиров. В период с 30 декабря по 8 января в Москве различными видами транспорта были перевезены 90 млн пассажиров. Произошел также небывалый рост перевозок таксомоторным транспортов - им воспользовались 9 млн пассажиров в эти дни.

В целом в этом году с точки зрения туризма россиян "прошло все достаточно спокойно", считает руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Однако, по ее словам, есть мелкие нюансы, которые омрачили жизнь путешественников. "Это, в первую очередь, погодные условия, но не только. В ряде региональных аэропортов решали вопросы по вылетам и задержкам. Считаю, что важно подавать реальную и честную информацию пассажирам. Зачастую вместо того, чтобы по-другому запланировать свое время пребывания в этом городе, пассажиры вынуждены часами просиживать в аэропорту. Это такой акцент, который был общим в этом году, с этим надо что-то делать", - заключила она.

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Большинство россиян предпочли в новогодние праздники отдых внутри страны

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Теги: новогодние праздники, оп рф, Елена Сутормина, отдых, путевки



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