Сергей Носов: Самые острые проблемы Магадана связаны не с тридцатыми, а девяностыми

Губернатор Магаданской области Сергей Носов назвал серьёзной недоработкой в информационном плане сохранение стереотипов о регионе как о крае ссыльных, где всё угрюмое и всё нехорошо.

В интервью Александру Проханову он рассказал, что в Магадане сложилось особое отношение к тем трагическим событиям в истории нашей страны.

"На митинге, который проходил возле памятника "Маска скорби" в День памяти жертв политических репрессий, мы говорили, что в жизни любого народа, любой нации есть и славные, и печальные, трагические страницы. Есть они и в истории нашего народа. Мы должны о них помнить, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. Но это ни в коем случае не должно быть главным смыслом жизни, потому что нужно думать о будущем и жить будущим" - отметил губернатор.

Однако самые острые проблемы магаданцев по мнению Сергея Носова связаны не с тридцатыми, а с девяностыми годами, когда сюда приехали лидеры либерального направления и объявили: вы нам не нужны. Это люди вспоминают это с ужасом и с содроганием. Слова, которые тогда прозвучали - бросайте всё, уезжайте - явились главной трагедией для Магадана, и с этим регион вошёл в XXI век.