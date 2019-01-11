11 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

"За каждое свое слово ответишь". Блогер Шарий заявил, что подает в суд на Порошенко

Известный украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что подает в суд на президента страны Петра Порошенко. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале. Поводом послужило заявление олигарха, что Шарий "не украинский журналист и работает на Россию".
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Вопрос был задан Порошенко во время его томос-турне по Западной Украине. Его спросили, почему в стране преследуются журналисты, в частности Шарий. Это ему очень не понравилось.

"Вам не советую это спрашивать. Кто вам это сказал? Пойдите поставьте свечку в церковь", - нахамил олигарх.

Шарий решил обращаться к Порошенко на "ты".

"Касательно того, что ты ответил, что я не украинский журналист. Это ты так решил? У меня что, гражданство отняли? Ты тогда выдай постановление и опубликуй его, о том, что меня лишают украинского гражданства... Ты будешь определять, кто украинский журналист, а кто нет?" - вопрошает Шарий.

"Я подаю на тебя в суд, и в суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Смотри, Петя. Ты за каждое свое слово ответишь", – заявил блогер.

Он добавил, что для юридического сопровождения иска привлечет команду юриста Андрея Портнова.

Отметим, что Порошенко, отвечая про Шария, был выпивший.

Напомним, в августе он нахамил журналисту, который напомнил ему о предвыборных обещаниях.

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"За каждое свое слово ответишь". Блогер Шарий заявил, что подает в суд на Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Анатолий Шарий



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