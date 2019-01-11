Прокуратура потребовала запретить движение автобусов по участку улицы Монастырской в Перми

Заместитель прокурора Перми вынесла протест на решение администрации города разрешить проект автобусов по участку ул. Монастырской, где установлено ограничение на проезд транспорта, масса которого превышает 10 т. Сейчас по улице ездят "Волгобасы", которые перевозят пассажиров по маршруту №2, передает корреспондент Накануне.RU.

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Автобус №2 в будущем должен заменить городскую электричку на участке между вокзалами Пермь I и Пермь II. С декабря маршрут запущен в тестовом режиме, 18-тонные автобусы едут по мосту ул. Монастырской, на котором установлено ограничение грузоподъемности.

В декабре администрация Перми сделала исключение из общих правил проезда по участку для автобусов. На участке появился соответствующий знак. Жители Перми попросили прокуратуру проверить законность действий.

Заместитель прокурора Перми Анна Бабкина вынесла протест на постановление администрации, говорится в официальном ответе ведомства. "В связи с длительным бездействием органов местного самоуправления по принятию мер к обеспечению безопасного движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки через путепровод по ул. Монастырской главе города Перми вынесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в ответе прокуратуры.

Как сообщало Накануне.RU, городская электричка в несколько этапов должна прекратить работу на участке Пермь II - ст. Мотовилиха для реализации проекта благоустройства набережной. В декабре 2018 г. стало известно, что срок закрытия движения электрички перенесен на октябрь 2019 г.