Якушев призвал дождаться результатов расследования по факту взрыва в Магнитогорске и после этого принимать решение

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев призвал дождаться результатов расследования по факту взрыва в Магнитогорске и после этого принимать решение о подготовке нормативных документов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нужно дать профессиональную оценку, что же произошло, и после этого уже принимать какие-то решение о подготовке тех или иных нормативных документов. Надо все спокойно оценить и после этого принять спокойные и трезвые решения", - подчеркнул он.

Также Якушев выразил соболезнования всем, кто пострадал в этой трагедии.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.