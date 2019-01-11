В Забайкалье сотрудники Роспотребнадзора скрыли превышение мышьяка в питьевой воде

Против сотрудников управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело после обнаружения мышьяка в питьевой воде.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, специалисты не сообщили об опасно высокой концентрации мышьяка в водопроводной воде в поселке Приисковый.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей).

Отмечается, что в нескольких пробах было выявлено превышение допустимого содержания мышьяка до 40 раз. Однако должностные лица не сообщили об этом в органы местного самоуправления.

В ноябре глава Карабаша получил прокурорское представление за питьевую воду жителей поселка Красный Камень с марганцем.

Центральный водовод вышел из строя еще в 2015 году, тогда же для жителей построили четыре скважины. Однако исследования показали, что вода в водозаборных скважинах не соответствует требованиям СанПина по показателям "жесткость", "марганец", "окисляемость перманганатная".

Прокурор потребовал от главы города устранить нарушения закона и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.