"За ним много грехов": капитан "Спартака" Денис Глушаков может быть взят под стражу

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков может быть взят под стражу. Об этом заявил адвокат его жены Дарьи - Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в отношении Дениса и неустановленных лиц по факту угроз его супруге. Также в СМИ проходила информация, что по результатам экспертизы МВД Дарья Глушакова получила легкие побои в результате избиения.

Утверждалось, что российский полузащитник был вызван на допрос. Сергей Жорин считает, что скоро он может быть арестован.

"Нельзя исключать, что Денис Глушаков может быть взят под стражу. Как говорится, за ним много грехов", - цитирует адвоката "Чемпионат".

Напомним, в прошлом году во время матча с венским "Рапидом" на Глушакова попытался напасть болельщик. После этого появлялись слухи, что футболист может перейти в грозненский "Ахмат".