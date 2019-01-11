11 Января 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО

Теперь официально: Наиль Хайруллин возглавил департамент туризма и молодёжной политики Ямала

Наиль Хайруллин теперь официально возглавляет департамент туризма и молодёжной политики Ямала. Документ подписал губернатор арктического региона Дмитрий Артюхов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства округа.

Он состоял в резерве управленческих кадров округа. Хайруллину 31 год. После окончания в 2009 г. ТюмГУ он трудился в работал в окружном департаменте по молодёжной политике, в 2014-16 гг. возглавлял Окружной молодёжный центр. В 2017-18 гг. руководил управлением формирования государственной политики в сфере туризма, занимая пост заместителя директора департамента, который теперь возглавил.

Напомним, о том, что департамент возглавит именно Хайруллин, Артюхов объявил в начале декабря во время ежегодного послания.

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Теперь официально: Наиль Хайруллин возглавил департамент туризма и молодёжной политики Ямала

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Теги: Наиль Хайруллин, Дмитрий Артюхов, департамент туризма и молодёжной политики



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Ранее 04.12.2018 09:07 Мск Дмитрий Артюхов назначил директора департамента туризма и молодежной политики ЯНАО

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