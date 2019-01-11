11 Января 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Предприятия Югры задолжали работникам почти 44 миллиона

Девять предприятий Югры задолжали 43 млн 998 тыс. руб. 750 работникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Такая задолженность сложилась по состоянию на 9 января 2019 г.

В ведомстве поясняют, что в конце 2018 г. должниками числились 10 предприятий автономного округа. Общий "зарплатный долг" перед 903 работниками составлял 47 млн 933 тыс. руб.

Полностью погашена задолженность предприятием из Нефтеюганска "Региональное управление по сервисному ремонту скважин". Оно выплатило 3,9 млн руб.

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Предприятия Югры задолжали работникам почти 44 миллиона

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Теги: зарплата, долг, предприятия, инспекция труда



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