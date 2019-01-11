11 Января 2019
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Общество В России

ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права

Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщалось ранее, привычного разделения испытаний на "город" и "площадку" не будет. Глава ГИБДД России Михаил Черников пояснял, что это необходимо, чтобы "исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке".

В перечень обязательных элементов включена проверка навыка обгона или опережения.Также теперь преподаватель автошколы не сможет находиться в экзаменационном автомобиле.

Проект реформы проходит очередной этап ведомственных проверок, после чего может быть возвращен на доработку.

В начале апреля прошлого года ГИБДД внесла серьезные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей после замечаний Минздрава.

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ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права

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Теги: гибдд, водительские права, экзамен



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