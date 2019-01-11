Руководство Свердловской пригородной компании оштрафовано после прокурорской проверки

11 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Тушинский прорыв от "эффективных менеджеров"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Руководство Свердловской пригородной компании оштрафовано после прокурорской проверки

Один из руководителей Свердловской пригородной компании оштрафован за нарушение срока рассмотрения обращения.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что поступившее в организацию в мае письменное обращение гражданина было рассмотрено с нарушением 30-дневного срока. Ответ заявителю был дан только в июле - через 74 дня после регистрации, что противоречит закону.

Против заместителя генерального директора по пассажирским перевозкам АО "Свердловская пригородная компания" было возбуждено дело об административном нарушении. По решению суда данный сотрудник привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СПК, решение суда в законную силу не вступило.

"АО "Свердловская пригородная компания", не согласившись с решением мирового судьи, 21 ноября 2018 года обжаловало его в вышестоящей инстанции. Рассмотрение жалобы назначено на середину января", - пояснили в пресс-службе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Руководство Свердловской пригородной компании оштрафовано после прокурорской проверки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: СПК, штраф, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 604

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети