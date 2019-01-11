Руководство Свердловской пригородной компании оштрафовано после прокурорской проверки

Один из руководителей Свердловской пригородной компании оштрафован за нарушение срока рассмотрения обращения.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что поступившее в организацию в мае письменное обращение гражданина было рассмотрено с нарушением 30-дневного срока. Ответ заявителю был дан только в июле - через 74 дня после регистрации, что противоречит закону.

Против заместителя генерального директора по пассажирским перевозкам АО "Свердловская пригородная компания" было возбуждено дело об административном нарушении. По решению суда данный сотрудник привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СПК, решение суда в законную силу не вступило.

"АО "Свердловская пригородная компания", не согласившись с решением мирового судьи, 21 ноября 2018 года обжаловало его в вышестоящей инстанции. Рассмотрение жалобы назначено на середину января", - пояснили в пресс-службе.