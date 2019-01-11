Жителям свердловских городов вновь предложат выбрать территории для благоустройства

Жителей городов Среднего Урала снова пригласят поучаствовать в рейтинговом голосовании на приоритетные для благоустройства общественные территории. Как заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, с этого года пространственное развитие городов будет осуществляться в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики.

По словам министра, в 2019 году предлагается проведение рейтингового голосования на территории населенных пунктов, которые имеют статус города - таких в регионе - 47. Работы на выбранных жителями объектах начнутся с 2020 года.

Поучаствовать в голосовании изъявили желание уже 78 городов. Запланированный объем финансирования на благоустройство составит 1,9 млрд руб., в том числе 1,7 млрд руб. из федерального бюджета.

Напомним, что в рейтинговом голосовании по приоритетным объектам благоустройства 2018 - 2019 годов приняло участие около 900 тыс. жителей Среднего Урала. Таким образом, в 2018 году в свердловских городах было реконструировано 38 общественных территорий.