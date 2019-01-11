Военные могут получить право сбивать самолёты-нарушители с пассажирами на борту

Минобороны РФ разработало проект постановления правительства, позволяющий сбивать гражданские самолёты с пассажирами на борту. Как передают "Известия", согласно этому документу военные могут получить право сбивать лайнеры-нарушители границы, крушение которых может привести к экологической катастрофе или массовой гибели людей.

В случае, если такие самолёты, не соблюдают правила его использования, не подчиняются требованиям о посадке или изменении маршрута и оказываются в запретных для полётах зонах, по ним может быть применено оружие.

Предыдущее постановление "О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ" запрещало сбивать самолёты в случае, если известно, что на их борту есть пассажиры.

Теперь же при появлении потенциального нарушения в 50 км от границы будет объявляться повышенная боеготовность, а при незаконном пересечении границы дежурные силы приводятся в боевую готовность №1. Им предстоит связаться с экипажем самолёта, сообщить ему о нарушении границы и при необходимости указать аэродром для экстренной посадки. Тех, кто отказывается выполнить команды, сначала попытаются выдворить за пределы воздушного пространства, или принудить к посадке.

В случае если нарушитель не станет выполнять и эти указании, его визуально и по радиоканалам должны предупредить об открытии огня на поражение, после чего будут произведены предупредительные выстрелы. Если самолёт не отреагирует и на это, военные смогут сбить его.

Правила открытия огня по гражданским лайнерам менялись не однократно, в частности., запрет на это после уничтожения южнокорейского "Боинга" в 1983 г. позволило долететь до Москвы немецкому лётчику Матиасу Русту.

В настоящее время нормы, подобные предложенным Минобороны РФ действуют в целом ряде зарубежных стран, в частности, в Соединённых Штатах.