Госбанки поднимают ставки по ипотеке

"Сбербанк" и ВТБ повышают ставки по ипотечным кредитам. Рост ставок составит 0,6–1,5 процентных пункта.

По данным "Ведомостей", "Сбербанк" повысит ставки с 14 января, повышение коснется как новостроек, так и готового жилья. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% ставка дополнительно повышена на 0,2%. РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщают о среднем росте ставок на 1-1,5%.

ВТБ поднял ставки по ипотечным кредитам на 0,6% с 1 января. Сейчас жилищный займ доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования. Для кредитов с первоначальным взносом меньше 20% надбавка составила 0,5%.

Напомним, Центробанк дважды поднимал ключевую ставку в 2018 г., из-за чего эксперты прогнозировали рост ставки по ипотечным кредитам. В 2018 г. россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов, из-за чего Банк России говорил о риске образования пузыря в секторе.