11 Января 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Мотовилихинском районе Перми возобновили подачу тепла

В микрорайоне Висим Мотовилихинского района в 26 домах была снижена подача тепла из-за утечки на тепловой сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Пермской сетевой компании" ("ПСК").

Коммунальная авария произошла 10 января. Ремонтно-восстановительные работы проводили бригады "Пермской сетевой компании". Работа тепловой сети была восстановлена и на сегодняшний день все потребители снабжаются энергоресурсом в штатном режиме.

После заполнения системы теплоносителем организована работа с УК и ТСЖ по мониторингу ситуации с теплоснабжением жилого фонда. В случае сниженных параметров отопления или горячего водоснабжения в квартирах жителям следует обращаться в организацию, обслуживающую их дом — УК или ТСЖ.

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В Мотовилихинском районе Перми возобновили подачу тепла

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Теги: авария, жкх, теплосеть, утечка



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