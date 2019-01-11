В Селидово Донецкой области десятые сутки голодают шахтеры

Работники шахты ГП "Селидовуголь", расположенного на захваченной Украиной территории Донбасса, десятый день продолжают голодовку, требуя отдать зарплату за прошлые месяцы. Об этом в Facebook заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, голодают работницы непромышленной группы, а "министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, который больше всего причастен к этой ситуации, спрятался".

Мировые профсоюзы обеспокоены ситуацией и требуют от премьер-министра страны Владимира Гройсмана отдать шахтерам заработанное, отмечает Волынец.

Частично на шахте погасили задолженность за июнь и сентябрь 2018 года. Однако он утверждает, что не выплачена зарплата за октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года, а также существует долг за прошлые годы.

Накануне.RU писало о том, что подобная ситуация и в других захваченных городах Донбасса. При этом президент страны Петр Порошенко занят предвыборным турне с грамотой для раскольников из Стамбула., чему посвящена практически вся его лента в Facebook. А сегодня он написал там, что за 4 года "вывел страну из зоны риска" и "дальше строит государство". Только согласятся ли с ним голодные шахтеры?