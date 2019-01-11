МИД ответил на угрозы Лукашенко о "потере союзника"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о "потере союзника".

"Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению", - сказала Захарова.

Она отметила, что это закреплено, в частности, в концепции внешней политики России, передает RT.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении.

По словам главы государства, это может произойти в случае, если Россия и Белоруссия не договорятся о компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере.

Налоговый маневр российского правительства может привести к тому, что бюджет Белоруссии потеряет к 2024 г. более 10 млрд долларов.