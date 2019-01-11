11 Января 2019
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Мэр Екатеринбурга "похоронил" старейшую газету Среднего Урала. Теперь официально

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которым учредил муниципальное средство массовой информации – периодическое печатное издание "Екатеринбургский вестник", сообщил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов на официальном портале городской власти.

Именно оно, а не газета "Вечерний Екатеринбург" теперь будет выполнять функцию печатного издания, предназначенного для промульгации (официального опубликования) нормативно-правовых актов думы и мэрии областной столицы. На страницах "Вестника" также планируется обсуждать проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доводить до жителей официальную информацию о социально-экономическом и культурном развитии города.

Таким образом, как и предполагало Накануне.RU, "Вечёрка", которой в этом году исполнится 62 года с момента создания, не войдет в медиапроекты администрации города. Ходя ранее (вчера) на том же сайте мэрии сообщалось о готовности города сделать газету "Вечерний Екатеринбург" муниципальным изданием.

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Мэр Екатеринбурга "похоронил" старейшую газету Среднего Урала. Теперь официально

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Теги: Вечерний Екатеринбург, Екатеринбургский вестник, муниципальная газета, Александр Высокинский



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