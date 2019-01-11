Раунд 2: битва Милонова и Шнурова продолжается. Пока – в стихах

Ситуация с заочным спором депутата Госдумы Виталия Милонова (44) и музыканта Сергея Шнурова (45) получила продолжение.

Напомним, ранее Милонов назвал артистов, поющих матерные песни, и, в частности, Шнурова, "отрыжкой пивняка". Сергей ответил в стихах на своей странице в Instagram, намекнув, что Виталию следует решать реальные проблемы в стране, а не комментировать творчество артистов.

Журналисты попросили Милонова прокомментировать поэтический опус Шнура. Оказалось, что депутата обидели строчки про бороду ("Бородкой рыжей в гневе потрясая") – парламентарий считает, что Шнуров завидует его растительности на лице. Также пообещал вызвать Шнурова на дуэль на мечах или сочинить какой-нибудь ответ (очевидно, тоже в рифмованной форме). Но выпад от фронтмена "Ленинграда" последовал раньше. И снова в Instagram:

"Нешуточно слугу распетушило,

Что избиратель замер и фигея,

Он наблюдает будто в жопе шило

Елозит у законотворца антигея.

Цитируя то Пушкина, то Даля,

Целует крест, потом звезду, затем киот,

И спляшет, и прочтёт стишок Виталя,

Как настоящий русский патриот.

Считая нас за дураков и ванек,

Он мелет чушь, но нет, не сгоряча.

Уже и рэп читает наш избранник,

И предлагает драться на мечах.

Толковый парень это сразу видно.

Очки и борода, костюм металлик,

Но выглядит не то чтобы солидно,

Как настоящий .......(депутат) Виталик".