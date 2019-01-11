11 Января 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Ежегодную пресс-конференцию Куйвашева перенесли

Традиционная пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева перенесена на 16 января. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Место проведения конференции не изменится, она, как сообщалось ранее, пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арены". Ожидается, что губернатор подведет итоги 2018 года и обозначит планы на 2019 год.

Ранее сообщалось, что ежегодная встреча губернатора с журналистами состоится уже в понедельник, 14 января, однако мероприятие перенесли по неизвестным причинам.

На данный момент заявки на участие в пресс-конференции подали представители 120 средств массовой информации.

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Ежегодную пресс-конференцию Куйвашева перенесли

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Теги: Евгений Куйвашев, пресс-конференция



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Ранее 09.01.2019 11:50 Мск Куйвашев подведет итоги 2018 года на стадионе "Екатеринбург-Арена"

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