"Не нужно елки бросать под окнами домов и во дворах": Как правильно избавиться от новогоднего дерева

Свердловские региональные операторы по обращению с ТКО приступают к массовой уборке новогодних елок. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, деревья относятся к крупногабаритным отходам.

"Транспортирование и дальнейшее обращение с елками осуществляется как с крупногабаритными отходами. Поэтому не нужно их бросать ни под окнами домов, ни во дворах. Во избежание порчи оборудования не нужно пытаться затолкать ели и в мусорные в контейнеры. Для крупногабаритных ТКО на контейнерных площадках есть специально выделенные отсеки. В отсутствие последних складирование елок допускается рядом с мусорными баками", – заявил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Напомним, что в России с 1 января стартовала "мусорная реформа". С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле будет обслуживать компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца будет взиматься около 160 руб. в месяц., а с владельца частного дома больше.