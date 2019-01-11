В конкурсе на пост главы Челябинска будет участвовать кандидат от ЛДПР

Кандидат от ЛДПР Андрей Самохвалов подал документы для участия в конкурсе на пост главы Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Самохвалов с 2015 года является помощником депутата ЗСО, работал помощником координатора Челябинского регионального отделения ЛДПР по молодежной политике.

Напомним, ранее документы подали 8 человек. Это Г.А. Невский, И.С. Попов, координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский, лидер движения Стоп-ГОК Василий Московец, Виктор Легенчук, Дмитрий Олейник и глава Ленинского района Александр Орел, врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы города был объявлен 18 декабря. Документы от кандидатов будут принимать до 15 января. Сам конкурс пройдет 22 февраля. Нового главу города выберут 26 февраля на заседании городской думы.

Напомним, должность стала вакантна после отставки Евгения Тефтелева.