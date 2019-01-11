СКР обвинил Центр Ходорковского в просчетах, которые привели к гибели российских журналистов в ЦАР

11 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Затопление тоннеля - "первый обещанный прорыв"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

СКР обвинил Центр Ходорковского в просчетах, которые привели к гибели российских журналистов в ЦАР

В Следственном комитете России прокомментировали расследование центра "Досье" Михаила Ходорковского об убийстве российских журналистов в ЦАР летом прошлого года.

В расследовании, в частности, говорится, что за россиянами с момента прилета следил сотрудник центральноафриканской жандармерии Эммануэль Котофио, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами находился на месте убийства.

Котофио контролировал водителя съемочной группы, своего бывшего коллегу. На водителя журналистов якобы вывел "фиксер" Мартин.

Предполагалось, что Котофио постоянно поддерживал связь с неким сотрудником частной военной компании Вагнера.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, инициируя публикации по этой теме в СМИ интернет-проект "Центр управления расследованиями" преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки.

По информации ведомства, журналистам за работу обещали $20 тысяч. Охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию.

По словам представителя СКР, водитель журналистов не имеет отношения к правоохранительным органам страны. "Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране", - сказала Петренко.

Кроме того, выяснилось, что журналисты приехали в ЦАР на два дня раньше, чем планировали, и поэтому не встретились с "фиксером" Мартином. Его номер сотрудникам ЦУР сообщил журналист Кирилл Романовский.

СКР продолжает считать главное версией убийства ограбление. "На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски, - сообщила Петренко. - Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия".

Также сообщается, что местные военные предлагали россиянам остаться на ночь в городе Сибю, однако журналисты отказались. Следователи указывают, что даже военные предпочитают не передвигаться в темное время суток из-за большого числа вооруженных группировок.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

Водитель проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он единственный, кто выжил при нападении.

Как ранее сообщало Накануне.RU в МИД РФ заявили, что целью нападения на российских журналистов в Центральноафриканской Республике было ограбление.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СКР обвинил Центр Ходорковского в просчетах, которые привели к гибели российских журналистов в ЦАР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЦАР, журналисты, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2018 10:45 Мск Российские следователи допросили водителя убитых в ЦАР журналистов
Ранее 30.08.2018 08:59 Мск Ходорковский прекратил финансирование ЦУРа после гибели журналистов в ЦАР
Ранее 29.08.2018 16:05 Мск Переписка погибших в ЦАР журналистов с фиксером Мартином попала в СМИ
Ранее 16.08.2018 08:45 Мск Сенаторы из США призывают генсека ООН расследовать убийство журналистов в ЦАР
Ранее 14.08.2018 07:50 Мск Водителя убитых в Центральноафриканской Республике журналистов поместили в тюрьму
Ранее 09.08.2018 14:11 Мск Дело об убийстве журналистов в ЦАР: главреда проекта Ходорковского вызвали на допрос
Ранее 06.08.2018 07:50 Мск Стали известны дата и место прощания с убитым в ЦАР режиссером Расторгуевым
Ранее 05.08.2018 10:22 Мск СКР назначил судмедэкспертизу тел погибших в ЦАР российских журналистов
Ранее 03.08.2018 13:26 Мск МИД РФ: Целью нападения на журналистов в ЦАР было ограбление
Ранее 03.08.2018 11:50 Мск Документы и техника погибших в ЦАР российских журналистов до сих пор не найдены
Ранее 02.08.2018 13:17 Мск Замглавреда Центра Ходорковского допрашивают по делу о гибели журналистов в ЦАР
Ранее 02.08.2018 13:10 Мск СКР направит в Африку опытных следователей для работы по делу об убийстве журналистов
Ранее 02.08.2018 10:25 Мск Захарова: Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов
Ранее 02.08.2018 08:16 Мск Африканское СМИ сообщило о похищении и допросе российских журналистов перед убийством
Ранее 01.08.2018 13:07 Мск Тела убитых в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа
Ранее 01.08.2018 11:39 Мск В МИД России заявили, что погибшие в Африке журналисты отправились туда под видом туристов
Ранее 01.08.2018 10:29 Мск Нападение на российских журналистов в ЦАР совершили десять человек "в тюрбанах"
Ранее 01.08.2018 00:44 Мск Стали известны обстоятельства убийства российских журналистов в Африке
Ранее 31.07.2018 19:23 Мск Один из убитых в ЦАР - журналист Орхан Джемаль
Ранее 31.07.2018 18:44 Мск В ЦАР убиты, предположительно, трое россиян. У двоих были пресс-карты "Известий"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 595

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети