СКР обвинил Центр Ходорковского в просчетах, которые привели к гибели российских журналистов в ЦАР

В Следственном комитете России прокомментировали расследование центра "Досье" Михаила Ходорковского об убийстве российских журналистов в ЦАР летом прошлого года.

В расследовании, в частности, говорится, что за россиянами с момента прилета следил сотрудник центральноафриканской жандармерии Эммануэль Котофио, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами находился на месте убийства.

Котофио контролировал водителя съемочной группы, своего бывшего коллегу. На водителя журналистов якобы вывел "фиксер" Мартин.

Предполагалось, что Котофио постоянно поддерживал связь с неким сотрудником частной военной компании Вагнера.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, инициируя публикации по этой теме в СМИ интернет-проект "Центр управления расследованиями" преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки.

По информации ведомства, журналистам за работу обещали $20 тысяч. Охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию.

По словам представителя СКР, водитель журналистов не имеет отношения к правоохранительным органам страны. "Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране", - сказала Петренко.

Кроме того, выяснилось, что журналисты приехали в ЦАР на два дня раньше, чем планировали, и поэтому не встретились с "фиксером" Мартином. Его номер сотрудникам ЦУР сообщил журналист Кирилл Романовский.

СКР продолжает считать главное версией убийства ограбление. "На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски, - сообщила Петренко. - Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия".

Также сообщается, что местные военные предлагали россиянам остаться на ночь в городе Сибю, однако журналисты отказались. Следователи указывают, что даже военные предпочитают не передвигаться в темное время суток из-за большого числа вооруженных группировок.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

Водитель проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Он единственный, кто выжил при нападении.

Как ранее сообщало Накануне.RU в МИД РФ заявили, что целью нападения на российских журналистов в Центральноафриканской Республике было ограбление.