11 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Минкульт Украины собрался провести "экспертизу" устава канонической УПЦ

Министерство культуры Украины решило провести "религиоведческую экспертизу" устава канонической УПЦ. Соответствующее решение было принято кабмином накануне, сообщает телеканал "Прямой".
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"Экспертиза" будет проведена до конца января. Если чиновники решат, что УПЦ "управляется из России", то Минкульт потребует в трехмесячный срок изменить устав Церкви. На Украине это считается невмешательством государства в церковные дела, о чем постоянно заявляет президент Петр Порошенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 декабря Верховная рада приняла закон, который заставляет УПЦ изменить название из-за того, что ее "центр управления находится в стране-агрессоре". При этом Главное научно-экспертное управление Верховной рады признало, что законопроект противоречит конституции страны. Кроме того, сообщалось о нарушениях при голосовании.

В самом уставе УПЦ записано, что она является "самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве" (п. 1.1), высшими органами церковной власти и управления являются Собор и Синод УПЦ (п. 1.2), главой которых является митрополит Киевский и всея Украины. Фактически УПЦ является независимой поместной церковью.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что на самом деле Киев хочет разорвать духовную связь с РПЦ. Украинские раскольники прямо заявляют, что на Украине должна быть только их "украинская церковь". Об этом же заявил Порошенко в Ровно во время начавшегося томос-турне. Таким образом, подоплека этих действий состоит в установлении монополии на "украинскость" для раскольников, чтобы изгнать каноническую Церковь как "церковь агрессора".

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Минкульт Украины собрался провести "экспертизу" устава канонической УПЦ

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Теги: Украина, УПЦ, церковь



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