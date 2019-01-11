Минкульт Украины собрался провести "экспертизу" устава канонической УПЦ

Министерство культуры Украины решило провести "религиоведческую экспертизу" устава канонической УПЦ. Соответствующее решение было принято кабмином накануне, сообщает телеканал "Прямой".

"Экспертиза" будет проведена до конца января. Если чиновники решат, что УПЦ "управляется из России", то Минкульт потребует в трехмесячный срок изменить устав Церкви. На Украине это считается невмешательством государства в церковные дела, о чем постоянно заявляет президент Петр Порошенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 декабря Верховная рада приняла закон, который заставляет УПЦ изменить название из-за того, что ее "центр управления находится в стране-агрессоре". При этом Главное научно-экспертное управление Верховной рады признало, что законопроект противоречит конституции страны. Кроме того, сообщалось о нарушениях при голосовании.

В самом уставе УПЦ записано, что она является "самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве" (п. 1.1), высшими органами церковной власти и управления являются Собор и Синод УПЦ (п. 1.2), главой которых является митрополит Киевский и всея Украины. Фактически УПЦ является независимой поместной церковью.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что на самом деле Киев хочет разорвать духовную связь с РПЦ. Украинские раскольники прямо заявляют, что на Украине должна быть только их "украинская церковь". Об этом же заявил Порошенко в Ровно во время начавшегося томос-турне. Таким образом, подоплека этих действий состоит в установлении монополии на "украинскость" для раскольников, чтобы изгнать каноническую Церковь как "церковь агрессора".