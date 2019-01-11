В Сургуте труп неделю пролежал под лестницей в подъезде одного из домов

В Сургуте уборщица одного из подъездов нашла под лестницей тело человека, пролежавшее там восемь дней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Следователи полагают, что 2 января тогда ещё живой югорчанин пришел в гости к своему 38-летнему соседу. Мужчины стали выпивать, поссорились, хозяин убил гостя. После того, как он умер, предполагаемый убийца унес тело в подъезд и спрятал под лестницей на первом этаже в зоне слабого освещения, куда жители не заходили.

Тело пролежало там восемь дней. Только 10 января его нашли уборщица. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого допрашивают. В суд ушло ходатайство об его аресте.