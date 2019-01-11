Футболисты "Урала" вылетели на Кипр без двух основных игроков

В пятницу, 11 января, футболисты "Урала" вылетели на Кипр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, команда будет базироваться в городе Пафос, а первая тренировка пройдет уже сегодня вечером. При этом на Кипр уральцы отправились без Романа Емельянова, который продолжает восстановление от травмы в Германии, а также без Ильи Жигулева, который пропустит первые дни сбора из-за болезни.

Однако оба футболиста прилетят и присоединятся к "Уралу" чуть позже. Также сообщается, что из-за травмы пропустит начало подготовки защитник Мингиян Бевеев.

К возобновлению сезона подопечные Дмитрия Парфенова будут готовиться на Кипре до конца февраля.

Ранее стало известно, что ответный матч "Урала" и московского "Спартака" в Кубке России перенесут "на более благоприятный срок".