11 Января 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

"Новогодний" пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 10,5%

Международный аэропорт "Пермь" подвел итоги работы в новогодние праздники. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, с 29 декабря по 8 января услугами воздушной гавани воспользовались около 44 тыс. пассажиров, что больше на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первые дни нового года из "Большого Савино" было совершено 192 вылета. При этом самым напряженным днем в работе аэропорта стало 4 января. В этот день пермский аэропорт обслужил более 5 тыс. пассажиров.

На внутренних рейсах пассажиропоток вырос практически на 9% - до 38 тыс человек. На международных рейсах количество обслуженных пассажиров превысило 5,8 тыс. человек, прирост в 19,6%.

Самыми популярными направлениями стала Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди международных маршрутов - Тбилиси, Анталья и Дубай.

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"Новогодний" пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 10,5%

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Теги: пассажиропоток, аэропорт, большое савино, пермский аэропорт



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