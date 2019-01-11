"Новогодний" пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 10,5%

Международный аэропорт "Пермь" подвел итоги работы в новогодние праздники. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, с 29 декабря по 8 января услугами воздушной гавани воспользовались около 44 тыс. пассажиров, что больше на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первые дни нового года из "Большого Савино" было совершено 192 вылета. При этом самым напряженным днем в работе аэропорта стало 4 января. В этот день пермский аэропорт обслужил более 5 тыс. пассажиров.

На внутренних рейсах пассажиропоток вырос практически на 9% - до 38 тыс человек. На международных рейсах количество обслуженных пассажиров превысило 5,8 тыс. человек, прирост в 19,6%.

Самыми популярными направлениями стала Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди международных маршрутов - Тбилиси, Анталья и Дубай.