11 Января 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Ямал избежал "мусорного коллапса"

Ямал перешел на новую систему обращения с отходами. С начала года в арктическом регионе начал работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Напомним, с 1 января 2019 г. регионы перешли на новую систему обращения с отходами. В апреле прошлого года на Ямале выбрали единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Инновационные технологии" сроком на шесть лет.

"Благодаря оперативному взаимодействию регионального оператора, перевозчиков и органов местного самоуправления в длинные новогодние выходные удалось избежать "мусорного коллапса", - сообщил исполнительный директор компании Александр Прибылев.

По его словам, операторы приступили к работе 2 января. К 4 января из-за большого объема мусора количество техники было увеличено с 133 до 145 единиц.

Со 2 по 8 января единая диспетчерская служба регоператора приняла 35 обращений граждан о несвоевременном вывозе мусора, из которых 22 заявки были исполнены в день обращения, 13 заявок – в первой половине следующего дня.

По информации директора окружного коммунального ведомства Дмитрия Афанасьева, в целом по округу новогодние праздники в коммунальной сфере прошли в штатном режиме.

вывоз мусора на Ямале, мусорная реформа(2019)|Фото: yanao.ru

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Ямал избежал "мусорного коллапса"

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Теги: мусорная реформа, тко, полигон, отходы, мусорный коллапс, региональный оператор



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