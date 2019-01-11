Британская военно-морская база может появиться в Южно-Китайском море

Министр иностранных дел Великобритании Джеффри Хант и министр обороны Гэвин Уильямсон заявили о намерении создать военно-морскую базу в одной из стран Юго-Восточной Азии. Как сообщает внимание South China Morning Post, первая за полвека британская база в регионе может появиться в Сингапуре или Брунее.

При этом Уильямсон назвал грядущее строительство базы "важнейшим моментом со времён Второй мировой войны". По словам министра, Великобритания вновь становится глобальным игроком, и её вооружённые силы будут играть в этом большую роль.

Такое решение может быть косвенным следствием выхода Великобритании из ЕС. Теперь островная монархия будет наращивать своё присутствие в Азии и, соответственно, ей потребуется защищать свои торговые пути и инвестиции там. Поскольку в одиночку Лондону это не под силу, практически неизбежно усиливаться и сотрудничество Великобритании и Соединённых Штатов, которым сейчас требуется помощь в сдерживании КНР в Южно-Китайском море.

Такой шаг может серьёзно обеспокоить Пекин, так как появление британской базы будет означать рост числа разведывательных рейдов вблизи китайских военно-морских объектов.

Портал Sina.com обращает внимание на то, что в Бруне уже находятся британские военные, сейчас там размещён батальон полка Королевских стрелков-гуркхов. При этом маловероятно, что база появится в государстве, не являющемся членом Британского Содружества.

В апреле прошлого года британская военно-морская база открылась в Бахрейне, став первым объектом такого рода к востоку от Суэцкого канала с 1971 г. В этом году должна появиться и база в Омане, таким образом, у ВМС Великобритании будет 16 пунктов базирования за рубежом. По этому показателю Лондон уже отстаёт только от Вашингтона.