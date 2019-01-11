11 Января 2019
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Общество В России

Ограничения по подаркам не коснутся врачей и учителей, пообещали в кабмине

В правительстве РФ заявили, что планируемые ограничения на подарки для должностных лиц не затронут врачей и учителей.

Замглавы аппарата правительства Андрей Логинов назвал подобные заявления "домыслами", передает РИА Новости.

Он пояснил, что будущие ограничения должны противодействовать коррупции среди должностных лиц, однако такие меры в отношении врачей и учителей не относятся к антикоррупционному законодательству.

Ранее сообщалось, что антикоррупционные стандарты в России могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления.

Глава департамента развития госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак заявлял, что соответствующий законопроект поступил в Госдуму в конце ноября.

Отмечалось, что если закон будет принят, то единственными допустимыми подарками, связанными с исполнением должностных обязанностей, останутся цветы и канцелярия.

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Ограничения по подаркам не коснутся врачей и учителей, пообещали в кабмине

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Теги: подарки, врачи, учителя



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2018 11:54 Мск В России врачам и учителям могут запретить принимать любые подарки

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