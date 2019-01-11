Вопреки обещаниям мэрии, "Вечерний Екатеринбург", скорее всего, уже не спасти

Одна из главных новостей, которую сегодня разместила на своем сайте редакция газеты "Вечерний Екатеринбург" ("ВЕ"), называется "Реализация права на отпуск при увольнении". Видимо, это своего рода посыл сотрудникам издания: готовьтесь к уходу…

Как ранее сообщало Накануне.RU, "ВЕ" в этом году исполнится 62 года, но издание может закрыться, лишившись ежегодного муниципального заказа на официальное опубликование нормативно-правовых актов, принимаемых думой и администрацией Екатеринбурга. На 2019 год сумму такой услуги городские власти оценили почти в 60 млн руб., приём заявок СМИ на участие в конкурсе завершится 14 января, но уже известно, что "ВЕ" не будет среди победителей.

Эту информацию Накануне.RU подтвердил главный редактор "Вечёрки" Лев Кощеев.

"Я никогда не говорил, что право публиковать за 60 млн нормативные акты получил кто-то другой, я говорил, что мы их не получили. В тендере мы участвовали, но не проиграли и не выиграли, скажем так. В общем, сложная ситуация", - деликатно пояснил Кощеев, не став далее развивать эту тему.

По его словам, на самом деле ежегодные суммы на газету в десятки миллионов рублей вовсе не впечатляющие, поскольку основная часть бюджетных средств уходит на публикацию "нормативки" (расходы на бумагу и типографию), а на развитие издания, например, поддержку сайта, деньги выделяются по статочному принципу. Тем не менее, лишившись такой финансовой подпитки, "Вечёрка" - как зарегистрированное общественно-политическое издание - оказалась в крайне тяжёлом положении.

"Газета находится на стадии "усыхания", но у коллектива редакции и учредителя нет никакого желания демонстративно встать в позу и закрыть "Вечёрку", мы изо всех сил стараемся её спасать, - заявил Накануне.RU Кощеев. - Пока выходим раз в неделю в бумажном варианте и делаем ежедневный сайт. Возможно, сайт придется закрыть. Следующая стадия "усыхания" при худшем варианте развития событий – сохранить такую минимальную периодичность, чтобы у нас не отозвали свидетельство о регистрации СМИ. Если Роскомнадзор отзовет свидетельство – это будет смерть для издания".

Администрация города отреагировала на происходящее, опубликовав на своем официальном портале сообщение, что она "заинтересована в дальнейшем выходе газеты "Вечерний Екатеринбург", на протяжении десятилетий востребованной жителями уральской столицы, в том числе ветеранами предприятий и организаций города".

Но с оговоркой: поскольку "Вечёрка" является частным изданием и выпускается одноименным обществом с ограниченной ответственностью, то возможности поддержки этого СМИ со стороны муниципалитета ограничены как рамками бюджета, так и требованиями законодательства.

"Осознавая потребность горожан в регулярном выпуске качественной газеты, и обязанность муниципалитета информировать жителей об изменениях в жизни мегаполиса, Администрация Екатеринбурга планирует передать соответствующие полномочия муниципальному учреждению", - отмечают городские власти, уверяя, что обсуждают с владельцами "Вечернего Екатеринбурга" вопросы передачи прав на издание городу и сохранения творческих кадров газеты.

По словам Кощеева, не далее как вчера речь шла о создании МУПа на базе ООО "Вечерний Екатеринбург".

"Переговоры, действительно, были, обеими сторонами высказана заинтересованность, но пока всё очень неконкретно, без сроков, - констатировал главный редактор "ВЕ". - Муниципальный статус для нашего издания означал бы не только деньги, но и стабильность, которой нам до сих пор не хватало".

Потенциальному учредителю, по словам Кощеева, "Вечёрка" может предложить свой опыт работы на медийном рынке.

"Не скажу, что мы какие-то суперкомпетентные специалисты, но умеем многое, и это дорогого стоит", - считает журналист.

Член комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Константин Киселев в беседе с корреспондентом Накануне.RU сразу подчеркнул, что ни для какого уровня власти "собственные" СМИ не являются профильным активом, а потому не нужны, за исключением случаев, когда речь идет об обязательном опубликовании официальных документов.

"В таком случае может проводиться тендер среди СМИ, - уточнил депутат. – При этом у меня нет какой-либо жалости к "Вечерке", к "Студии-41" [ныне именуемая "41-Домашний", наряду с "ВЕ" - традиционные получатели бюджетных средств на освещение деятельности городской власти], более того, я считаю колоссальной ошибкой – брать на бюджет СМИ, которые реально умирают. Мы прекрасно понимаем, что Екатеринбург, в отличие от, например, Челябинска и Перми, город не бумажной прессы, а электронных порталов, интернет-СМИ. Естественная тенденция к умиранию "бумаги" идёт давно, зачем поддерживать то, что вырождается?"

Но Лев Кощеев с ним не согласен.

"Когда появилось телевидение, многие говорили, что радио больше не будет, - провёл аналогию главред "ВЕ". – Но сколько лет прошло, а формат радиовещания не становится менее популярным. И у печатных СМИ тоже есть свой потребитель".

А Киселев, кроме того, категорически против размещения "провластных" материалов в СМИ за бюджетные деньги, например, оплаченных интервью с городскими депутатами и чиновниками.

"Если ты работаешь, и людям это интересно, то журналисты сами тебя найдут и опубликуют твою позицию", - убеждён депутат.

Заместитель главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анатолий Гагарин, в чьей компетенции находятся вопросы информационной и внутренней политики муниципалитета, очень коротко прокомментировал Накануне.RU перспективы выстраивания взаимодействия городской власти и СМИ.

"Пока ясной картины нет, есть намерение, - пояснил Гагарин. – Мы еще не решили вопрос муниципализации медиа".

Отметим, что до недавних пор "Вечёрка" считалась рупором администрации города, участвуя в давней "информационной войне" между городом и областью ещё в составе медиахолдинга "Уральский рабочий", курируемого "серым кардиналом" мэрии Владимиром Тунгусовым. Наблюдатели связывают лишение "ВЕ" бюджетного финансирования именно с желанием новой городской власти полностью избавиться от "наследия Тунгусова", уволенного главой Свердловской области Евгением Куйвашевым с поста вице-губернатора региона по идеологии перед выборами депутатов думы Екатеринбурга.