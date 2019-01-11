В центре Москвы рабочие раскопали старинное кладбище

В самом центре Москвы найдены человеческие останки. Их принадлежность сейчас устанавливает Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК России, 10 января во время земельных работ вблизи жилого дома по улице Остоженке были обнаружены фрагменты черепа и скелета человека. Предварительно удалось выяснить, что территория, где были обнаружены останки, в прошлом использовалась для захоронения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и то, кому принадлежали кости. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, на днях в доме на юге Москвы нашли человеческий скелет, лежавший там с 90-х годов прошлого века.