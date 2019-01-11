В Тюменской области компания после ареста имущества заплатила 640 тысяч за незаконно использованный газ

Судебным приставам удалось взыскать с одной из организаций долг за газ в 640 тыс. руб. Сумма "набежала" из-за незаконного вмешательства в работу счётчиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Ранее пристав приезжал к главе компании-должника, который под роспись изучил документы об исполнительном производстве. Однако это не подействовало – деньги он так и не заплатил.

Вскоре после этого состоялся повторный выезд и арест производственных помещений. Только после этого руководство организации несколькими платежами вернуло долг.