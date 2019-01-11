"Состояние стабильно с некоторыми улучшениями". В больницах остаются двое пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске

Еще двух пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске выписали из больницы.

"Женщина переходит под амбулаторное наблюдение медиков, а мужчина после серьезной травмы переведен на этап реабилитации, которую он будет проходить в структуре комбината, на котором работает", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

В больницах остаются двое пострадавших.

"10-месячный мальчик в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и мужчина в Челябинской областной больнице. Их состояние стабильно с некоторыми улучшениями", - добавили в ведомстве.

Напомним, 10-месячного мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Ребенок был доставлен в Москву.

Рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.