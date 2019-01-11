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Общество За рубежом

На Netflix выходит сериал про "Пугачеву", которая все время умирает

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал премьеру (1 февраля 2019) сериала "Матрешка" ("Russian Doll"). Сюжет шоу схож с культовым фильмом "День сурка": женщина по имени Надя все время попадает на одну и ту же вечеринку, в конце которой непременно погибает и тут же история повторяется. Но российских зрителей заинтересовало даже не это, а невероятная схожесть главной героини с российской певицей Аллой Пугачевой (69) периода 80-90-х. Крупные черты лица, яркий макияж глаз, а главное – копна вьющихся рыжих волос, спадающих на лоб. Да и одевается персонаж схоже. В российских соцсетях проект уже называют "сериал про Пугачеву". Многие подозревают, что авторы действительно вдохновлялись образом примадонны российской эстрады, ведь и национальная принадлежность героини говорит об этом. Актрису, исполнившую главную роль, кстати, зовут Наташа Лионн, правда, к России она отношения не имеет.

ÐÐ»Ð»Ð° ÐŸÑƒÐ³Ð°Ñ‡ÐµÐ²Ð° ÑÐµÑ€Ð¸Ð°Ð» ÐœÐ°Ñ‚Ñ€ÐµÑˆÐºÐ° Russian Doll|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:twitter.com/netflix|Ð’Ð¸ÐºÐ¸Ð¿ÐµÐ´Ð¸Ñ

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На Netflix выходит сериал про "Пугачеву", которая все время умирает

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Теги: netflix, матрешка, сериал, ала пугачева, вдохновение



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