11 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

В Ульяновске пожар на детской площадке в ТЦ тушили, не эвакуируя посетителей

В Ульяновске произошел пожар в зоне детской игровой площадки ТЦ "Созидатель". Прокуратура начала проверку, сообщили Накануне.RU пресс-службе ведомства.

Возгорание произошло вечером 10 января - воспламенился один из осветительных приборов.

Местные СМИ при этом пишут, что пожарная сигнализация не сработала и посетителей никто не эвакуировал.

Очевидец происшествия в соцсетях рассказал, что детей никто не выводил, родители спохватились только после того, как едкий дым заполонил ползала. "Вот и показатель проверок после трагедии в "Зимней вишне" - подытожил он.

Напомним, проверки ТРЦ во всех регионах России начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Ряд ТЦ получили крупные штрафы за нарушения правил пожарной безопасности.

В начале июня глава МЧС Евгений Зиничев отменил приказ, запрещающий проверки пожарной безопасности объектов малого и среднего бизнеса. Именно этим приказом объяснялось отсутствие проверок в ТЦ "Зимняя вишня" со стороны инспектора пожарного надзора.

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В Ульяновске пожар на детской площадке в ТЦ тушили, не эвакуируя посетителей

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Теги: ульяновск, пожар, детская площадка



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