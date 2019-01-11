Мэрия Екатеринбурга рассказала, почему в метро могут поднять стоимость проезда

Администрация Екатеринбурга рассказала, что на сегодняшний день тариф на проезд в метро по сути ниже себестоимости перевозки, которая составляет 29,6 руб. Они также заявили, что собираются активизировать работу по развитию метрополитена и обновить подвижной состав подземки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Можно сказать, что ремонт и покупку новых вагонов "переложили" на пассажиров.

"Для понимания сути и сложности вопроса обновления парка подземки необходимо отметить, что средства для этого требуются серьезные. Всего в Екатеринбургском метрополитене 15 составов. Для ремонта первых двух метрополитен самостоятельно изыскал финансы. Здесь сразу подчеркнем, что на сегодняшний день тариф на проезд по сути ниже себестоимости перевозки, которая составляет 29,6 рубля. В связи с этим администрация города Екатеринбурга субсидирует затраты предприятия", - сообщают в муниципалитете.

Также мэрия планирует обновить подвижной состав подземки к середине 2020 года. Власти планируют использовать все финансовые механизмы, включая кредитные средства.

В частности, в городском бюджете 2019 года предусмотрено порядка 100 млн руб. на начальные работы по проектированию второй ветки до ВИЗа.

Напомним, что Высокинский и его заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов сегодня сразу же после новогодних праздников обследовали вагоны метро, которые прошли капитальный ремонт в рамках программы обновления подвижного состава. Как заявил мэр во время экскурсии по подземке, инвестиционная надбавка к цене на проезд в метро может составить четыре рубля: за счет этого власти и планируют обновить парк.