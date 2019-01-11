11 Января 2019
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Политика За рубежом

"Вопрос решится в ближайшие дни": Трамп собирается объявить в США режим чрезвычайного положения

Стало известно, что Белый дом начал подготовку к введению в Соединенных Штатах Америки режима чрезвычайного положения. Его собирается объявить президент страны Дональд Трамп.
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Напомним, ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал президента ввести режим ЧП. Другие республиканцы в Сенате согласны с таким развитием событий: планируется, что это поможет в обход Конгресса согласовать финансирование строительства стены на границе США с Мексикой.

Сам Трамп обещал воспользоваться правом введения режима ЧП в случае неудачи в переговорах с демократами по вопросу создания стены и напомнил, что закон в этот раз на его стороне. По словам американского президента, вопрос решится в ближайшие дни, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно Дональд Трамп выступил с телевизионным обращением к нации, в котором назвал ситуацию на границе с Мексикой "гуманитарным кризисом".

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"Вопрос решится в ближайшие дни": Трамп собирается объявить в США режим чрезвычайного положения

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Теги: Трамп, США, Мексика



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