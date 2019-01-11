Челябинск направит более 1,5 млрд рублей на ремонт двух дорожных развязок

Челябинск получит более 1,5 млрд рублей на дорожные развязки. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский на совещании, посвященном обсуждению дорожного фонда области на 2019 год, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На завершение работ на развязке Братьев Кашириных – Труда направят более 800 млн руб. из областного бюджета. Вторую развязку Дарвина –Троицкий тракт отремонтируют на федеральные средства. Будет выделено свыше 600 млн руб.

Губернатор напомнил, что в 2020 году в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС.

"Благодаря программе "Качественные и безопасные дороги" нам удалось убедить центр и увеличить федеральное финансирование на ее реализацию – в текущем году оно выросло в два раза: из федерального бюджета мы получим 1,884 млрд рублей, из областного добавим 1,576 млрд", - заявил он.

Дубровский подчеркнул, что уже этой осенью южноуральцы должны увидеть хорошие дороги и развязки.

Кроме того, более полутора миллиардов рублей будет направлено областному центру и Магнитогорску на содержание дорог (уборка снега, текущий ямочный ремонт).