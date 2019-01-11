11 Января 2019
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Общество В России

РПЦ поддержала штрафы для россиян за оскорбление власти

В РПЦ считают, что штрафовать жителей России за оскорбление власти можно, однако лишь при условии, что с представителями власти будут поступать аналогичным образом.

Об этом заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя законопроект о наказании за материалы в Интернете, выражающие неуважение к власти.

"Не вижу проблемы в том, чтобы штрафовать людей, которые оскорбляют власть, - написал он в своем Telegram-канале. - При том понимании, что с представителями власти, не уважающими и/или оскорбляющими людей, надо поступать таким же образом. Ну и увольнять, конечно. За профессиональное несоответствие".

Законопроект поступил в Госдуму в декабре. Документ предусматривает административную ответственность за распространение в интернете информации, которая выражает "в неприличной форме явное неуважение" к государству, госсимволам, обществу.

Согласно поправкам, к материалам будут закрывать доступ, а за их размещение можно получить 15 суток ареста.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, Минкосвязи выступило против.

Как сообщало Накануне.RU, журналист, экс-член Совета при президенте по правам человека Максим Шевченко назвал инициативы, подобные этой, "сплошной комедией".

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РПЦ поддержала штрафы для россиян за оскорбление власти

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Теги: РПЦ, Владимир Легойда, оскорбление власти, интернет



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