Воронежский губернатор наградил промышленника - потенциального инвестора ОЭЗ "Центр"

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился с генеральным директором ООО «ИФК ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», членом Совета промышленников и предпринимателей Воронежской области Вячеславом Клейменовым.

Как сообщается на официальном портале правительства Воронежской области, губернатор Гусев обсудил с Клейменовым наиболее перспективные направления дальнейшего развития и возможные пути роста инвестиционной привлекательности Воронежской области, в том числе с учетом создания на территории Новоусманского муниципального района особой экономической зоны «Центр».

Напомним - в январе премьер Медведев подписал постановление «О создании на территории муниципального образования Новоусманский муниципальный район Воронежской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа». На территории ОЭЗ «Центр» планируется развитие металлургического производства (в том числе для нужд авиастроения), химической промышленности, промышленности строительных материалов, производства оборудования для пищевой промышленности, тяжёлого машиностроения, энергетического машиностроения, электрохимической и кабельной промышленности, нефтегазового машиностроения, станкоинструментальной промышленности, судостроительного оборудования (в части судового комплектующего оборудования), радиоэлектронной промышленности, фармацевтической и медицинской промышленности, гражданского авиастроения, двигателестроения. По данным управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, на данный момент есть заявки от шести компаний – потенциальных резидентов ОЭЗ «Центр», получены подтверждения о намерениях реализовать на её территории инвестиционные проекты с объёмом запланированных инвестиций более 3,5 млрд рублей.

Предполагается, что к 2028 году объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ «Центр» составит более 9 млрд рублей. Будет создано более 1,4 тыс. рабочих мест. Объём выручки потенциальных резидентов от продажи товаров, работ, услуг превысит 75 млрд рублей, а совокупный объём налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней от ОЭЗ «Центр» – более 12 млрд рублей.

Губернатор Гусев, встречаясь с Вячеславом Клейменовым поздравил его с 70-летием и вручил медаль «За труды во благо земли Воронежской» за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие промышленности на территории Воронежской области.