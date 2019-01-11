11 Января 2019
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Затопление тоннеля - "первый обещанный прорыв"

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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

В Ханты-Мансийске жители 150 домов в тридцатиградусный мороз остались без воды

В столице Югры в районе магазина "Еврострой" произошел порыв трубопровода диаметром 400 мм. Без воды остались десятки домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Авария произошла вечером 10 января. Муниципальный "Водоканал" по резервным кольцевым водоводам вернул воду в 160 домов в границах квартала улиц Шевченко, Строителей, Чехова и в "квадрате" улиц Чехова, Строителей, Дунина-Горкавича, района "Назымская". До вечера в этом участке оставались без воды 15 индивидуальных жилых домов. В 21.00 водоснабжение полностью восстановлено.

По словам директора "Водоканала" Николая Молчанова, оперативно локализовать порыв центрального водопровода, который обеспечивает водой почти треть города, удалось благодаря плановой и системной работе по подготовке к зиме. По его словам, своевременно произведенный ремонт водопроводных колодцев и запорной арматуры позволил беспрепятственно воспользоваться резервной мощностью сетей водоснабжения.

Отметим, вчера в городе днём температура воздуха опустилась до минус 31.

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В Ханты-Мансийске жители 150 домов в тридцатиградусный мороз остались без воды

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Теги: Ханты-Мансийск, МУП Водоканал, отключение воды



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