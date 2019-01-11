11 Января 2019
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Политика Курганская область Уральский ФО

"Ситуация аховая". Бывший патрон Шумкова пообещал Кургану денег на водопровод 

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев прибыл в Курган и сразу же отправился осматривать продольный водопровод - систему, которая обеспечивает город водой, передает корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшний день износ систем водоснабжения в Кургане приближается к 100%, а сами коммуникации продольного водопровода были построены почти 90 лет назад.

Якушев в сопровождении врио главы Курганской области Вадима Шумкова и руководителя городской администрации Андрея Потапова осмотрел стенды, старые трубы и всю систему целиком. Он отметил, что курганский регион - в числе тех, где сегодня качество воды находится на самом низком уровне.

Владимир Якушев(2019)|Фото: Накануне.RU

водопровод, ЖКХ, труба, коммунальное хозяйство, ЖКХ(2019)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что в правительстве Тюменской области Шумков был подчиненным Якушева, когда тот работал в должности губернатора. Примечательно, что Курган удостоился столь серьезного внимания федерального министерства только после назначения Шумкова на пост врио главы Курганской области. Хотя Якушев не увидел в этом никакой подоплеки.

"Тут нет какого-то выбора, почему Курган мы посещаем первым. Были определенные договоренности с губернатором и мы сейчас начинаем череду посещений тех субъектов РФ, которые у нас, я думаю, должны войти в федеральный проект "Чистая вода". Этот проект является частью нацпроекта "Экология", на это выделено федеральное финансирование в объеме 245 млрд руб. (на все регионы России - здесь не только федеральные деньги, но и деньги инвесторов). Задачи наши четко определены в указе президента страны, мы должны сегодня улучшить качество воды, которую получают наши граждане через централизованные системы водоснабжения. Есть четкие количественные характеристики, которых мы должны достигнуть. Мы планируем, что в программу должно войти около 400 объектов по всей стране", - отметил министр.

Владимир Якушев добавил, что не нужно быть специалистом в сфере ЖКХ, чтобы понять всю серьезность ситуации с водными коммуникациями в городе.

проблемы водоснабжения Кургана(2019)|Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев, Вадим Шумков(2019)|Фото: Накануне.RU

"Что касается Кургана, то это один из городов, где достаточно низкий показатель качества воды. Реализуя проект "Чистая вода", мы эти показатели должны значительно улучшить. Конечно, водозабор здесь постройки 30-х годов, а последняя реконструкция была в 60-х годах прошлого века. Здесь требуется достаточно серьезный подход. Мы пока можем говорить только о приблизительных цифрах", - отметил глава Минстроя РФ.

По его словам, сейчас очень важны сроки, в которые Курганская область подготовит проектно-сметную документацию и представит ее в министерство, только тогда можно начать финансировать те работы, которые необходимо провести.

"Я думаю, что по итогам сегодняшнего посещения и нашего еще рабочего обсуждения мы наметим те точки и решения, в направлении которых будем двигаться. Мы единой командой этот сложный и необходимый проект на протяжении 6 лет в Российской Федерации будем реализовывать", - добавил министр.

По мнению врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова, сегодня жители региона имеют законное право получать чистую воду.

"Мы рассчитываем на улучшение качества жизни жителей Курганской области. Чистая вода - это основа жизни, и нацпроект так называется. Сегодня мы получаем услугу ненадлежащего качества. Нужно войти в этот проект не только Кургану - у нас и в других муниципалитетах ситуация сложная и просто аховая. У нас есть ряд муниципалитетов, где воды нет вообще - я имею ввиду централизованную систему водоснабжения. Это, например, Петухово, Лебяжье, Макушино. Чистую воду в своих домах люди должны иметь по закону", - сказал глава региона.

Владимир Якушев в Кургане(2019)|Фото: Накануне.RU

водоканал(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Ситуация аховая". Бывший патрон Шумкова пообещал Кургану денег на водопровод 

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Теги: Владимир Якушев, Вадим Шумков, Водоканал, водоснабжение Кургана



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