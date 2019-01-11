"Остановите неадекватное ценообразование!": Против повышения стоимости проезда в Сургуте выступили более 2,5 тысяч человек

Петицию против повышения стоимости проезда на общественном транспорте в Сургуте подписали уже более 2,5 тысяч человек. Призыв "остановить неадекватное ценообразование" опубликован на сайте Change.org, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы петиции требуют пересмотреть решение о повышении стоимости проезда более чем на треть от первоначального показателя, установить единый тариф по всем автобусам (25 рублей), ввести категорию проездного для студентов, стоимость которого будет адекватна получаемой стипендии, а не приравнена обычному гражданскому проездному.

Напомним, в Сургуте после того, как некоторые маршруты были переведены на нерегулируемый тариф, подорожали пассажирские перевозки. Цена проезда на нерегулируемых маршрутах № 3, 4, 5А, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 19 и 21 должна была составить 35 руб. А на маршрутах №45 и №47 - 40 руб.

Однако после власти города сообщили о достигнутой с перевозчиками договоренности о снижении стоимости проезда. Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что считает недопустимым значительное повышение стоимости проезда нерегулируемыми перевозчиками, и что на 18 из 22 маршрутов билеты будут стоить 25 рублей, и лишь на маршрутах № 8, 21, 45 и 47 сохранится коммерческая стоимость проезда, что обусловлено сложным финансовым положением перевозчиков.

Жалобы на стоимость проезда от жителей города продолжают поступать на портал "Твой Сургут", созданный с целью оперативного реагирования на проблемы и конструктивного диалога между жителями города Сургута и органами местного самоуправления по вопросам, входящим в их компетенцию.

Так, сургутянка по имени Мария попросила объяснить стоимость проезда 40 руб. на самых популярных маршрутах города и отметила, что на них все-таки не действуют проездные. Также интернет-пользователь отметила, что цен, как в Сургуте нет ни в Ханты-Мансийске, ни в Нижневартовске. Пользователь с ником Сергей Калеев пожаловался, что 3 января, стоимость проезда на маршрутах №40 составила 30 руб, на маршрутах №12, 30 - 35 руб. и поинтересовался почему маршрутов с нерегулируемыми тарифами больше, чем четыре, как обещал Вадим Шувалов.

В администрации Сургута корреспонденту Накануне.RU пояснили, что о нерегулируемых маршрутах №40, 12 и 30 мэр города не говорил.

"Причем здесь остальные? Он говорил из 22 - 18 маршрутов, а не из всех, что в городе Сургуте", - пояснили в дорожно-транспортном управлении города.

Напомним, жители города в конце декабря проводили акции протеста против повышения стоимости проезда. Один из жителей города проехал на велосипеде в сорокаградусный мороз с табличкой на спине "Не хватило денег на автобус".