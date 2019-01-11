11 Января 2019
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"Соль пока еще в килограммах, чтобы последний *** было приятнее доедать": россияне шутят над "девятком" яиц в магазинах

Пользователи социальных сетей отреагировали на появление в российских магазинах куриных яиц в упаковках по девять штук. Некоторые порадовались, что соль пока еще продают в килограммах, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, на прилавках появились яйца по девять штук - вместо обычной "десятки". Это вызвало возмущение у покупателей: многие заявили, что такая мера внесла путаницу в расчете стоимости единицы товара. От поставщиков потребовали расписывать ее отдельно на ценниках.

В соцсетях началась полемика по этому поводу.

"Забота о женщинах - сумки то легче...", "Зато цены такие же, как и до повышения НДС. Одно яйцо на НДС ушло", "Местами и поштучно давненько есть", "Скоро будут макароны поштучно", - иронизируют пользователи.

яйца, упаковка 9 штук(2019)|Фото: twitter.com

Не остался в стороне и корреспондент Накануне.RU Ростислав Журавлев.

"Мне девяток яиц, 0,45 пива и 0,9 литра молока и 0,8 кг сахара пожалуйста... Зато соль пока еще в килограммах... чтобы последний *** было приятнее доедать", - написал он в своем Facebook.

Отметим, что выражение про "*** с солью" уже стало мемом, а в прошлом году этой фразой на всю страну прославился пенсионер из Бийска. В эфире местного телевидения он очень жестко и грубо ответил на вопрос о новогодней елке.

"Последний *** с солью доедаю, а вы: "Елочка мне нравится? Елочка?" - выругался мужчина.

В дальнейшем видео с эмоциональной реакцией пенсионера набрало множество просмотров и разошлось по Сети.

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"Соль пока еще в килограммах, чтобы последний *** было приятнее доедать": россияне шутят над "девятком" яиц в магазинах

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Теги: яйца, соль, девяток яиц



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